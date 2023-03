Harry Kane: “Felice per il record e la vittoria. In Italia l’Inghilterra non vinceva da 60 anni. Serata storica”

L’attaccante dell’Inghilterra Harry Kane ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo di Napoli contro l’Italia: “E’ speciale. Ringrazio tutta la squadra, i tifosi. Era tantissimo che non vincevamo qua. E’ importante per me e per la squadra. Sono onorato per il record di gol in Nazionale, un traguardo stupendo. Felice per la vittoria perché qui non vincevamo da 60 anni”.