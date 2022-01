HARRISON, UN TALENTO A SCUOLA DAI CAMPIONI

Protagonista della domenica di Premier League, è stato Jack Harrison, ala del Leeds di Marcelo Bielsa, che ha segnato la sua prima tripletta in carriera. Tre gol che hanno permesso al Leeds di espugnare Londra, battendo il lanciato West Ham (che naviga in zona Champions), per 3-2.

Casse 1996, Harrison in questa stagione sta facendo vedere ottime cose alla corte del “Loco” Bielsa. Una storia interessante quella di Harrison, da sempre considerato un talento assoluto del calcio inglese.

Infatti, il giocatore ha iniziato in settori giovanili importanti. Nel 2002-03, è stato tesserato dal Liverpool, a soli 7 anni, considerato un bambino prodigio. Poi dal 2003 al 2010, è stato tra le file del settore giovanile del Manchester United, con cui ha vinto trofei importanti e rendendosi protagonista assoluto con le juniores dei Red Devils.

Nell’estate 2010 la svolta della sua vita. Si trasferisce a 14 anni con la famiglia negli Stati Uniti. Il sogno di giocare a calcio sembra svanire, ma anche negli States, continua a coltivare il suo sogno. Viene tesserato dal Manhattan Soccer Club, dove gioca a livello giovanile, poi nell’accademia del Demon Deacons, nel 2016. I numeri sono impressionanti e le sue giocate portano ad attirare l’attenzione del New York City, club di Major League, dove firma il primo contratto da professionista, riuscendo a giocare anche con grandi campioni, come David Villa e un certo Andrea Pirlo e allenato da Patrick Vieira, che ora allena il Crystal Palace.

Debutta nel maggio 2016 nel massimo campionato americano, a 20 anni. Segna il suo primo gol alla seconda presenza ufficiale, contro il Real Salt Lake. Termina la prima stagione da professionista con 23 presenze e 4 gol nella “Grande Mela”, venendo nominato per il premio “Rookie of the Year” come miglior esordiente nel campionato americano.

Il 30 gennaio 2018 viene acquistato dal Manchester City che lo gira nell’immediato al Middlesbrough fino al termine della stagione 2017-18, dove gioca 4 partite in Championship. Nell’estate 2018 viene girato sempre in prestito annuale al Leeds Utd, sempre in Championship. Il prestito viene nuovamente prolungato il 1º luglio 2019, fino al riscatto definitivo del club, arrivato nel 2021, per 11 milioni. Contribuisce alla promozione del Leeds in Premier League, impressionando Bielsa per le sue qualità e le sue doti offensive, per un calcio che predilige il tecnico.

Già 18 presenze e 7 gol in stagione, per Harrison, con la tripletta, appunto, al West Ham. Una crescita costante la sua, per quello che al momento è la sua migliore stagione in carriera.

Conta anche due presenze nella Nazionale Under 21 inglese, con il suo esordio nel 2017, subentrando a Tammy Abraham, attuale attaccante della Roma.

Harrison è un versatile attaccante sinistro, che gioca come ala, principalmente sulla fascia sinistra, è anche a suo agio giocando sulla destra, dove può rientrare e calciare in porta. Può anche giocare come trequartista di centrocampo, alle spalle della punta. È noto per il suo ritmo e la sua capacità di dribbling.

L’ex compagno di squadra di New York City David Villa ha descritto Harrison: “Ha qualcosa di importante che solo pochi giocatori hanno, quando ha la palla tra i piedi, si ha la sensazione di qualcosa di speciale accadrà.

Il suo ex allenatore del New York City Patrick Vieira ha detto di Harrison: “È un buon giocatore, tecnicamente è davvero bravo, capisce il gioco, può fare da raccordo tra centrocampo e attacco e salta l’uomo come pochi”.

Insomma, una crescita, quella di Harrison, davvero importante, avuta anche grazie al lavoro insieme a grandi campioni e ora, quei suoi sacrifici, stanno venendo ricompensati in Premier League.

