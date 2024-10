Harrison (all. TNS): “Buon primo tempo. Poi la Fiorentina ha inserito tre top player ed è cambiato tutto”

Craig Harrison, allenatore del TNS, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “La grande differenza è che la Fiorentina ha inserito tre top-player, Dodo, Kean e Gudmundsson, e lì la partita è cambiata. Noi abbiamo cercato di distribuire le energie per tutta la gara, alla fine per il secondo tempo sono un po’ dispiaciuto per quanto successo, anche se abbiamo fatto il massimo e nel primo tempo abbiamo concesso due tiri in porta. C’è delusione anche perché le reti sono arrivate da due azioni sporche”.

Quali sono le emozioni dopo questa serata? Questo è il momento più importante della sua carriera? “Sono enormemente orgoglioso per dove siamo e per poter rappresentare il Galles. A nessuno piace mai perdere però questa è una serata storica per tutto il club. Abbiamo dimostrato di poter giocare a questo livello. Abbiamo affrontato una squadra di primissima fascia e ci siamo fatti valere, vedremo come andrà nelle prossime cinque partite”.

E nelle prossime partite cosa pensa possa fare questa squadra? “Siamo venuti qua senza nessuna esperienza a livello europeo. Abbiamo ancora cinque partite e magari facendo 7-8 punti possiamo rientrare nelle prime ventiquattro. Però sono comunque fiducioso”.

L’ha sorpresa la qualità di qualcun giocatore dei viola? “Non sono sorpreso, in realtà avevamo ‘fatto i compiti’ e sapevamo bene la loro qualità. Siamo contenti di aver costretto la Fiorentina di giocare coi migliori. I giocatori che sono entrati sono davvero fantastici”.

