Harden fan di Dybala. Il video messaggio su twitter allo juventino: “In bocca al lupo per la stagione”

Il campione di basket NBA, James Harden, soprannominato “The Beard“è un grande fan di Paulo Dybala attaccante della Juventus. La stella NBA ha omaggiato il 10 bianconero, ancora out per infortunio, e lo ha fatto con un videomessaggio pubblicato attraverso il suo profilo ufficiale Twitter in cui si filma in un campo da basket con indosso la maglia della Juve di Dybala.

“Come va, Dybala? Sono “The Beard”, James Harden. Volevo solo salutarti e dirti che sono un tuo grande fan. In bocca al lupo per la stagione“, il messaggio del cestista.

L’attaccante juventino ha ritwittato il post di Harden e ha risposto, ringraziando la stella ex Houston, passato da poco a Brooklyn Nets.

✌@JHarden13 thanks for the support!!

⚪ ⚫ By the way that jersey suits you well! pic.twitter.com/0QFZk7mj5p — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) February 12, 2021

Foto: Twitter Dybala