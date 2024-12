Hans Flick chiede Kanté per il centrocampo, ma c’è il “no” della dirigenza

I problemi finanziari del Barcellona renderanno praticamente impossibile qualsiasi tipo di intervento sul mercato per gennaio. La priorità, oggi, è quella di iscrivere Dani Olmo e Pau Victor nelle liste per la seconda parte di stagione, operazione di certo non facile. Mercato rimandato quindi per la prossima estate, e Hans Flick dovrà purtroppo farsene una ragione. Il tecnico tedesco, secondo quanto riportato da Sport, avrebbe chiesto N’Golo Kanté alla dirigenza blaugrana, data l’esigenza di un rinforzo fisico a centrocampo. No secco da parte di Laporta e il suo staff, totalmente impossibilitato ad agire per le problematiche qui sopra citate. Tra le alternative vi era anche il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco.

