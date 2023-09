HANNIBAL MEJBRI: L’UNICA NOTA LIETA DI UN MANCHESTER UNITED IN RITARDO

Come spesso è accaduto nel corso delle ultime stagioni, l’avvio del Manchester United in Premier League si sta rivelando piuttosto deficitario. Solo sei punti raccolti nelle prime cinque giornate di campionato, accompagnati da tre sconfitte in tre scontri diretti per l’Europa: prima sul campo dell’Arsenal, poi su quello del Tottenham, e infine la sconfitta casalinga con il Brighton arrivata lo scorso sabato. Tre gol incassati per mano degli uomini di De Zerbi, in una giornata in cui l’unica nota lieta è gran gol di Hannibal Mejbri. Cresciuto nel settore giovanile del Paris FC, il centrocampista tunisino classe 2003 passa nel 2017-2018 al Boulogne-Billancourt, club in cui resta una sola stagione, prima del passaggio al Monaco. E’ nel 2019 che avviene il suo passaggio al Manchester United, con il suo cartellino pagato circa dieci milioni di euro all’età di sedici anni. Dapprima inserito nell’Under 18, prima del suo passaggio nell’Under 23, Mejbri resta a Manchester nella stagione 2021-2022, salvo poi passare in prestito al Birmingham, dove lo scorso anno ha superato quota 35 presenze stagionali. Un’esperienza senza dubbio formativa, che ben si adatta a un calciatore che ha nelle corde tutti i compiti della mezzala moderna: intelligenza e movimento senza palla, con grande capacità in termini di cambi gioco e passaggi offensivi, spesso finalizzati a creare spazi e idee in una manovra bloccata. Con un’altezza di 177 centimetri, Mejbri è aggraziato da un punto di vista meramente estetico, accompagnando il tutto con spiccate doti in pressing e contrasti. Caratteristiche diverse dunque per un calciatore che sembra adatto a ricoprire diverse posizioni in mezzo al campo, come spiegato tempo fa dal ragazzo: “Darò il massimo ovunque giocherò in campo, che sia al numero 8, al numero 6, al numero 10 o anche sulla fascia. Penso di avere le qualità per ricoprire tutti questi ruoli“. In un Manchester United che fatica terribilmente ad emergere nonostante le spese estive, l’affermarsi di Mejbri può senza dubbio rappresentare una nota lieta per Erik Ten Hag, che ieri lo ha mandato in campo sul punteggio di 2-0 in favore ella squadra di De Zerbi. Subito dopo la rete del 3-0, Mejbri ha incantato con un gran destro dalla distanza, che si è infilato alla sinistra di Steele. A fronte di un avvio così deludente, i Red Devils possono provare a consolarsi con una delle poche luci di questo inizio stagionale.

Foto: Twitter Manchester United