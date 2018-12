Dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League, Samir Handanovic ha suonato la carica in casa Inter. Il portiere sloveno ha parlato Handanovic suona la carica: “Inutile piangere, possiamo vincere l’Europa League” ai microfoni di Sky Sport nel giorno dopo il pareggio contro il PSV: “Giocheremo una nuova partita e giocare e vincere è la migliore medicina in questi casi. Sapevamo di dover vincere senza pensare al Tottenham, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Sicuramente la Champions è un obiettivo sfuggito, volevamo andare avanti, è inutile piangere, ormai è andata. A febbraio inizierà l’Europa League e dobbiamo pensare che è una nuova occasione, non una perdita. Come altre squadre possono vincerla, anche noi possiamo farlo”.

Foto: Twitter ufficiale Inter