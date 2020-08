Handanovic: “Siamo pronti. E’ cresciuta la cazzima”

In conferenza stampa pre match c’è anche il capitano nerazzurro Samir Handanovic, fortemente motivato per la sfida contro gli spagnoli del Getafe al quale la stampa ha fatto alcune domande:

Come sta l’Inter in vista della sfida col Getafe?

“Tutte le squadre ragionano alla stessa maniera. Noi stiamo bene, anche fisicamente, siamo pronti a dare il massimo e poi dove ci porta il nostro massimo questo non lo sappiamo”.

Come arriva l’Inter alla sfida?

“Ripeto, psicologicamente e fisicamente stiamo bene e lo abbiamo dimostrato. Tutti ci preoccupiamo di non subire gol, non solo il portiere ed i difensori. E’ cresciuta la cazzimma, questo sarà fondamentale anche in questa competizione”.

La partita di domani può aiutare nel processo di crescita dell’Inter?

“Sì, vincere aiuta a vincere. C’è poco altro da dire”.