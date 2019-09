Handanovic: “Sentiamo il sostegno dei tifosi, ci hanno spinto in Champions”

L’Inter quest’oggi ha presentato ufficialmente la terza maglia da gara. All’evento in pieno centro a Milano hanno partecipato tanti tifosi nerazzurri, ai quali ha risposto il capitano Samir Handanovic: “Sentiamo molto il vostro sostegno, vi ringrazio molto per l’affetto nell’ultima partita dello scorso campionato in cui ci avete spinto in Champions”.

Foto: Twitter ufficiale Inter