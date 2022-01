Handanovic salva, due palle-gol per D’Ambrosio, ma a Bergamo finisce 0-0

Risultato ad occhiali a Bergamo nella super sfida tra Atalanta e Inter. Pareggio giusto, con una gara abbastanza bloccata nel primo tempo e vivace nel finale. Nel primo tempo, poche palle gol, salvo un colpo di testa di Dzeko, che ha sfiorato il palo, è stata l’opportunità più importante.

Per il resto, gara maschia, ritmi non molto alti e gioco concentrato a centrocampo. Per ora regge l’equilibrio a Bergamo e tra Atalanta e Inter è 0-0.

Il secondo tempo regala invece le emozioni che tutti aspettavano anche nei primi 45 minuti. L’Atalanta sfiora il vantaggio con Pessina, che trova Handanovic super. I bergamaschi però calano e allora l’Inter cresce e ha 3 occasioni importanti con Dzeko, D’Ambrosio e Vidal, ma non trovano la porta.

A 10′ dalla fine all0ra si fa viva di nuova l’Atalanta. Prima Pasalic, sfiora la rete di testa, poi grande occasione per Muriel, che in spazio aperto si presenta da solo davanti ad Handanovic ma il portiere sloveno salva sul suo palo. Handanovic ancora protagonista all’87’ quando salva su Pasalic, su una bella conclusione del croato.

Al 90′ clamorosa occasione per l’Inter, con D’Ambrosio da solo davanti a Musso che salva in calcio d’angolo.

Finisce 0-0 dopo 3 minuti di recupero. L’Inter vede fermarsi la sua striscia di 8 vittorie consecutive in campionato, ma in casa dell’Atalanta ci può stare. I bergamaschi salgono a 42, portandosi a +1 sulla Juve e a -1 dal Napoli, con una gara da recuperare.

Foto: Twitter Inter