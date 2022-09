Handanovic salva, all’89’ assist di Barella e magia di Brozovic: 1-0 Inter sul Torino

Si è appena conclusa la sfida in programma a San Siro tra Inter e Torino. Si è dovuto attendere fino all’89’ per il primo (e unico) gol della partita. Brozovic l’ha sbloccata, “regalando” alla squadra di Inzaghi tre punti pesantissimi per le proprie ambizioni. Servito da Barella, il croato anticipa Ilkhan e batte Milinkovic con un gran tocco di destro. Le due formazioni si sono affrontate fino all’ultimo nel corso di una gara che non si è di certo distinta in quanto a colpi di scena. Primo tempo piuttosto avaro di emozioni, con l’unico squillo granata arrivato dai piedi di Vlasic. Gran giocata del croato che entra in area e calcia di destro: provvidenziale Handanovic che para di piede. La prima frazione di gioco si chiude con il tentativo di Seck, che subisce fallo da Calhanoglu che, però, l’arbitro non fischia. I secondi 45′ di gioco si aprono con l’episodio principale della sfida. Al 49′ contrasto aereo col gomito su Calhanoglu, l’arbitro estrae il rosso all’indirizzo di Sanabria. A questo punto, interviene il Var, che trasforma la sanzione in un giallo. Al 67′, i due migliori in campo ancora protagonisti: Handanovic, che si era fatto trovare pronto anche nell’occasione precedente di Rodriguez su punizione, è reattivo sul sinistro di Vlasic. Inter e Torino rincorrono il gol, lo trovano solamente i nerazzurri. L’arbitro fischia, il risultato è 1-0.

