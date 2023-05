Handanovic: “Quando perdi, cresci. Futuro? Non so ancora niente”

In conferenza stampa ha parlato anche Samir Handanovic, ecco le sue parole: “Quando perdi, cresci. Le sconfitte riportano alla realtà e tolgono superficialità. Poi le vittorie ne hanno portate altre, facendo aumentare l’autostima. Ogni stagione ha il suo perché. E quando c’è un po’ di nervosismo è positivo, significa che la gente ci tiene. Non è bello vedere due che si mandano a quel paese, ma è peggio se nessuno dice niente”.

Sull’incontro con Mattarella: “Un’esperienza diversa, piacevole da vedere. Quando mi ha dato la mano sapeva che ero Handanovic e mi ha detto che il presidente sloveno era stato tre giorni fa qui. Io non lo sapevo… E conosceva bene i giocatori”.

Sulla titolarità e il futuro: “Dal 2004, da quando sono arrivato in Italia, ho sempre fatto il professionista. Bisogna adattarsi ai ruoli, non è importante solo il campo ma anche il fuori. Io ho avuto gente dalla quale imparare, la cosa che più mi ha soddisfatto della carriera è stata crescere un anno dopo l’altro. Del futuro ancora non so niente, aspetto questa partita come tutte le altre. Siamo qui all’Inter per alzare trofei, negli ultimi anni abbiamo riportato la squadra a competere per ciò che merita”.

