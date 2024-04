Handanovic premiato prima di Inter-Cagliari: “Sono commosso, Rimane un sogno aver giocato qui”

Samir Handanovic, ex portiere dell’Inter, è stato premiato prima della gara con il Cagliari.

L’ex giocatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Inter TV: “E’ un giorno bello, anche io sono riconoscente all’Inter per questi anni. Non è stato sempre facile, sono commosso e non mi succede spesso. San Siro è devastante, per me rimanere miglior stadio e migliori tifosi. Per me rimane un sogno aver giocato qui”.

455 presenze con la nostra maglia ⚫🔵

Samir è passato a trovarci 👋#ForzaInter #InterCagliari pic.twitter.com/9oTutSBEwo — Inter (@Inter) April 14, 2024



Foto: twitter Inter