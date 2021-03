Handanovic: “Non serve il bel gioco ma saper vincere”

Il portiere dell’Inter Samir Handanovic ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l’Atalanta: “Ci aspettavamo una partita difficile perché l’Atalanta è un’ottima squadra. Lo sta dimostrando sia in Italia che in Europa, non è facile giocare contro di loro. Penso che sia stata una partita dove abbiamo un po’ sofferto ma si vince anche così”.

Per vincere il campionato cosa bisogna fare?

“Bisogna giocare come abbiamo fatto finora. Quando c’è da giocare e palleggiare bisogna farlo e soffrire tutti insieme quando c’è da soffrire. Non devi vincere col bel gioco ma saperle vincere”.