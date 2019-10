Handanovic, messaggio a Icardi: “Il capitano deve essere un esempio per tutti”

Samir Handanovic si racconta. Il portiere e capitano dell’Inter ha parlato al canale Youtube della Serie A. Queste le sue dichiarazioni: “Ruolo portiere? E’ nato tutto da mio cugino Jasmin, di sei anni più grande di me; andavo a vedere le sue partite. La passione nasce lì, guardando lui. Un portiere non deve avere paura, deve avere all’inizio un pizzico di follia perché tuffarsi e parare non è da tutti. Le tre parate più belle? Dico una contro il Bologna in campionato, su Acquafresca. Come bellezza di parata dico quella su Fabrizio Miccoli contro il Palermo e un’altra nel derby dell’anno scorso su Hakan Calhanoglu, quando tutti lisciarono il pallone su una punizione, era molto difficile. Capitano? Indossare la fascia da capitano è un onore e una grande responsabilità. Quando uno è capitano, deve essere esempio per tutti e prendere decisioni magari poco carine nei confronti di qualche giocatore ed essere giusto, che è la cosa più difficile. La gara contro il Parma? Quando gioca in casa è sempre favorita l’Inter, le esperienze degli ultimi anni insegnano che quando ci si aspettava di vincere facilmente, poi si è perso. Vediamo se questo ci ha insegnato qualcosa”, ha chiuso Handanovic.

Foto: Twitter ufficiale Inter