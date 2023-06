Samir Handanovic , portiere dell’Inter, ha parlato a Dazn dppo la vittoria con il Torino, e quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia dell’Inter. In merito il portiere ha così parlato: “Non lo so ancora, c’è ancora una settimana per lavorare e pensare alla partita di Istanbul. Poi si pensa alle cose personali. Non lo so ancora”.