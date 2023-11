Handanovic: “Inizio come osservatore, ma il mio obiettivo è diventare allenatore”

Samir Handanovic ha le idee chiare sul suo futuro. L’ex portiere dell’Inter è rimasto legato alla società nerazzurro nelle vesti di osservatore. Queste le sue parole, al portale sloveno Nogomania: “Sto bene, ho avuto una lunga vacanza, ora ho più tempo libero rispetto prima. Vengo spesso a Lubiana. Ho ricevuto alcune offerte, ma ho deciso di rimanere a Milano a causa della mia famiglia e ho concluso il mio percorso sportivo. Il mio futuro è legato al calcio. Inizio come osservatore per l’Inter, il mio obiettivo è diventare allenatore tra uno, due o tre anni. All’inizio voglio lavorare con i giovani, vorrei trasferire loro le mie conoscenze e esperienze. Vorrei anche restituire qualcosa al calcio, dato che mi ha dato molto. Voglio diventare un allenatore professionista in un grande club”.

Foto: Sito Inter