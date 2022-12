Handanovic: “Ho trovato i ragazzi meglio di come li ho lasciati. Napoli? Ci prepareremo al meglio, ma manca ancora un mese”

Samir Handanovic portiere e capitano dell’Inter, ha analizzato così il momento della squadra ai microfoni di Inter TV: “Ho trovato i miei compagni meglio di come li ho lasciati, ci stiamo preparando a livello fisico. Malta è stata una buona scelta per ricominciare al meglio. Al 4 gennaio manca ancora un mese, ci penseremo più avanti quando rientreranno tutti. Dobbiamo lavorare un po’ su tutto, è un campionato anomalo: bisognerà prepararsi come se iniziasse un nuovo campionato”.

Foto: sito Inter