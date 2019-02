Handanovic: “Felice per il risultato, positivo non aver preso gol. Io capitano? Sono orgoglioso, ma…”

Samir Handanovic, portiere e nuovo capitano dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria per 1-0 contro il Rapid Vienna: “Felice per il risultato soprattutto, è quello che conta. Poi se non prendiamo gol è una cosa in più che fa piacere a tutti. La parata su Knasmüllner? Sono lì per quello, poi è chiaro che spero sempre di parare poco, ma se c’è da farlo si fa. Altra vittoria per un unico gol di scarto: dico che la difesa parte dall’attacco, il lavoro di tutti è importante. Non subire è importantissimo. Io capitano? Ogni giocatore è orgoglioso di essere il capitano di un club importante, ma si deve parlare dell’Inter e non dei singoli”.

Foto: Inter Twitter