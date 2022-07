Handanovic: “Essere capitano dell’Inter è un privilegio che va avanti ancora un anno. Vogliamo continuare a vincere titoli”

Intervenuto ai microfoni di Inter Tv dopo l’annuncio del rinnovo con i nerazzurri, Samir Handanovic , portiere e capitano dell‘Inter, ha parlato così del prolungamento e non solo.

Queste le sue parole: “E’ bello rivivere certe emozioni, dieci anni fa sono arrivato in un top club e sono ancora in un top club. Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell’Inter: è un privilegio che continua. Chi gioca nell’Inter ha sempre tanta voglia di vincere, la storia insegna che qui si gioca per i titoli: noi siamo qui per questo e anche chi arriva speriamo che voglia competere per vincere. Posso dire che sono cresciuto come uomo e calciatore, sono cambiate tante cose: tanti giocatori, allenatori e proprietà, ma l’importante è che l’Inter migliori sempre. Siamo migliorati molto e dobbiamo fare di tutto per far sì che l’Inter continui a migliorare”.