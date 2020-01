Handanovic: “Dobbiamo prendercela con noi stessi, non è colpa dell’arbitro. Le gare vanno chiuse”

Dopo il pari casalingo contro il Cagliari, Samir Handanovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara. Queste le parole del capitano dell’Inter: “Si è sempre arrabbiati quando non si vince e siamo arrabbiati perché non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. L’arbitraggio? Abbiamo pareggiato non per colpa dell’arbitro. Dobbiamo prendercela con noi stessi per primo e poi per l’altro. Sono cose che capitano, c’è nervosismo, vuoi mettercela tutta. Ma non è colpa dell’arbitro. Noi dobbiamo chiudere le partite prima. Le occasioni le abbiamo avute e se avessimo segnato prima di tutto questo non si parlava. Qualcosa ci manca sicuramente, non è solo la difesa. Quando le gare vanno verso la fine si perde lucidità, ma vanno chiuse prima. Ci sono errori che non dobbiamo fare se vogliamo ambire a qualcosa di importante. Troppe pressioni? No, nessuna pressione. L’Inter deve ambire a cose importanti”, ha chiuso Handanovic.

Foto: Twitter ufficiale Inter