Hancko: “Se il Feyenoord chiede più soldi all’Atletico, non dipende da me”

David Hancko si fa sentire. Il difensore slovacco classe ’97, stella del Feyenoord, ha rilasciato un’intervista ripresa da Football Espana nella quale ha parlato del possibile trasferimento saltato all’Atlético Madrid: “Sono state settimane difficili, ma quello che posso fare è migliorare sul campo. Non mi è piaciuto che i media abbiano detto che la mia testa è cambiata a causa dello stipendio che mi avrebbe offerto l’Atletico. Non è vero. Ho un ottimo contratto qui. Per me non è una questione di soldi. Capisco che il Feyenoord – ha spiegato Hancko – chieda più soldi all’Atletico, non è una cosa che dipende da me. Non è una punizione se rimango al Feyenoord, amo questo club”

Foto: Instagram Hancko