Hamsik su Sarri: “Ti entra dentro. Se facevo un tocco in più si fumava 50 sigarette”

Marek Hamsik, intercettato in un’intervista rilasciata a Dazn, ha fatto un tuffo nel passato parlando di Napoli e dei bei momenti passati in maglia azzurra. Curioso l’aneddoto raccontato su Maurizio Sarri. Il mio modello come allenatore?

“Mi piace Sarri, Guardiola, quelli che giocano a calcio. Sarri mi ha lasciato il segno. Benitez era un grande allenatore, con lui sono arrivati Albiol, Reina, Higuain, giocatori di livello internazionale. Dopo è venuto Sarri, per tre anni con lui abbiamo giocato sempre a due tocchi, immagina a che velocità di pensiero dovevi muovere la palla e per tre anni lo abbiamo fatto. Come calciatore mi sono divertito tanto, tutta l’Europa ci seguiva, era un Napoli da Play Station, si giocava a memoria. Qualche volta il mister si girava di schiena, gli bastava sentire la palla e capiva che stavamo giocando insieme. Se facevo un tocco in più…si fumava 50 sigarette”.

