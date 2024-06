Hamsik: “Potevo tornare al Napoli con Calzona, non me la sono sentita. La scelta di Conte perfetta, Di Lorenzo mi ha sorpreso”

L’ex giocatore azzurro ha parlato del caso Di Lorenzo: “Sono un po’ sorpreso, è sempre stato benvoluto dai compagni ed è un idolo dei tifosi. Il mercato va così, da capire le dinamiche che sono accadute, quindi difficile entrare in merito”.

Hamsik ha elogiato la scelta di Antonio Conte da parte della società azzurra: “Significa che gli errori sono stati capiti. Conte ha personalità, è una scelta perfetta. La società gli darà una squadra forte, per tornare subito in Champions. Non so con quale modulo giocherà il Napoli, sono curioso pure io”.

Foto: twitter Euro 2020