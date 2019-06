Hamsik, parla l’agente: “Napoli è casa sua. Non indosserà mai altre maglie”

Martin Petras, agente dell’ex centrocampista del Napoli, Marek Hamsik, ha parlato a TuttoNapoli a proposito del futuro del proprio assistito: “Hamsik in Italia non giocherà mai con altre maglie. E’ contento in Cina e in questo momento non ha nessuna intenzione di tornare in Europa. Vuole rispettare a pieno il suo contratto di tre anni. Desidera raggiungere traguardi importanti con la maglia del Dalian. In Italia, Napoli è la sua casa: non giocherà mai con altre maglie”.

Foto: twitter ufficiale Napoli