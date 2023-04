Hamsik: “Orgoglioso del Napoli, noi l’abbiamo sfiorato tante volte lo scudetto”

L’ex capitano degli azzurri ha parlato in un’intervista a “Il Mattino” dello scudetto che sta andando in direzione Napoli: “Sono orgoglioso. È una gioia immensa, penso ai napoletani che ogni anno mi chiedevano di vincerlo questo scudetto. Per tanto tempo ci siamo andati vicini, lo abbiamo solo sfiorato. Io tante volte mi sono immaginato come sarebbe stato questo momento di gioia immensa per la città. Perché so come le persone vivono il Napoli, so bene cosa è il Napoli per i suoi tifosi. Ogni volta che incrociavo i tifosi dicevano: Dobbiamo vincere lo scudetto”.

Foto: Hamsik Twitter ufficiale Napoli