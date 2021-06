Hamsik: “L’Italia mi ha impressionato di più. Il Napoli guarda al futuro, nessuna opportunità per un mio ritorno”

Marek Hamsik, centrocampista e capitano della Slovacchia, ha parlato in un’intervista ad As della sfida di Euro 2020 contro la Spagna: “Sappiamo che sono molto bravi con il pallone, dobbiamo togliere spazi in modo che creino meno occasioni possibili. Ci aspettavamo avessero sei punti, e invece dovranno giocarsi tutto contro di noi. La squadra che più mi ha impressionato in questo inizio Europeo? L’Italia, senza dubbio. Nessuno gioca e vince come loro, rende tutto molto facile. Ora hanno le partite più dure, ma spero che vadano lontano. Il mio amico Insigne ha avuto una stagione incredibile, è un talento naturale. Gli ho detto che, con lui, la maglia numero 10 è in buone mani”.

Su Ancelotti: “Ho avuto un rapporto spettacolare con lui. È un uomo eccezionale, gestisce il gruppo in modo incredibile, è sempre positivo. Mi è piaciuto molto lavorare con lui e sono grato di aver vissuto quei sei mesi insieme. Sinceramente non mi aspettavo che il Real lo chiamasse di nuovo, è stata una bella sorpresa. Hanno scelto bene: il mister conosce bene il suo ambiente, lì ha già vinto e sono sicuro che farà benissimo. Un mio ritorno a Napoli? Non credo ci sia stata l’opportunità. Il Napoli guarda al futuro ed è proprio così. Ho scelto prima dell’Europeo di firmare con il Trabzonspor per concentrarmi completamente su questa competizione”.

Foto: Twitter Euro 2020