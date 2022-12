Hamsik in visita al ritiro del Napoli in Turchia. Il club sui social: “Come ai vecchi tempi”. Il video

Marek Hamsik, calciatore slovacco, centrocampista del Trabzonspor, ha fatto visita nel pomeriggio al ritiro del Napoli, suo ex club, che si sta preparando in Turchia, Paese in cui lo slovacco milita ora.

Hamsik ha parlato con Giuntoli, ha abbracciato alcuni componenti dello staff, e alcuni calciatori azzurri.

Il Napoli sui social ha scritto: “Come ai vecchi tempi”, pubblicando il video del bel pomeriggio trascorso in compagnia dell’ex capitano.

Foto: twitter Napoli