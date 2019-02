Hamsik-Dalian, da giovedì tutto sbloccato. L’attesa…

Marek Hamsik al Dalian Yifang. Tutto sbloccato da giovedì pomeriggio quando, come anticipato, il tweet del Napoli del giorno precedente aveva messo fretta ai cinesi che non potevano sbagliare mosse dopo aver convinto lo slovacco con circa dieci milioni di ingaggio a stagione. In questa vicenda un po’ di confusione l’hanno creata per la verità anche agenti e intermediari che hanno agito con un pizzico di superficialità. Ma ormai ci siamo con Hamsik che ha fatto perdere le sue tracce per l’intera giornata di giovedì e che ora si prepara a una nuova esperienza non soltanto professionale. La cifra per il cartellino è quella concordata da sempre: 20 milioni più bonus, mai il Napoli ha considerato soluzioni diverse.

Foto: Napoli Twitter