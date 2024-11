Hamsik: “Allegri stravedeva per me, tant’è che poi provò a portarmi anche alla Juve”

Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha parlato della suo progetto scuola calcio e rivissuto alcuni momenti del passato, incluso quando Massimiliano Allegri era sul punto di portarlo prima a Milano e poi a Torino.

Hamsik Academy: “Ero subentrato come socio nel 2012 e l’ho rilevata in toto sette anni dopo. È il mio orgoglio: ho costruito due campi regolamentari, uno in sintetico. In più ci sono due campetti per il calcio a 5 e uno al coperto, da utilizzare quando c’è maltempo. Abbiamo tesserato 350 ragazzi, dall’Under sette fino alla prima squadra, che gioca nella Serie C slovacca. L’ho fatto per amore del calcio. Nel mio Paese e più in generale in Europa per i giovani bisogna fare di più. Servono strutture”.

L’ammirazione di Allegri: “Era il 2012, Allegri stravedeva per me, tant’è che poi provò a portarmi pure alla Juve. Non se ne fece nulla, ma non ho rimpianti”.

Dispiace non poter vedere il Napoli in Champions: “Paga gli errori della stagione scorsa, ma in campionato il Napoli sta facendo benissimo, con Antonio Conte. Seguo la Serie A e spero che gli azzurri possano arrivare fino in fondo, magari di nuovo allo scudetto, anche se per il momento la classifica è ancora parecchio equilibrata”.

