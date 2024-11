Hamann: “Kane non è un fuoriclasse. E’ stato chiamato per segnare in Champions, non contro il Darmstadt”

Dietmar Hamann, ex centrocampista del Bayern Monaco e del Liverpool è intervenuto ai microfoini di TalkSport, criticando aspramente la prestazione di Harry Kane nel match contro il PSG

“Ero alla partita e devo dire che è stata pessima. Kane non credo che abbia tirato in porta e ieri ha giocato più o meno allo stesso modo degli Europei con l’Inghilterra. Non è stato chiamato per segnare una tripletta contro il Darmstadt o l’Augsburg. È stato chiamato per segnare contro Leverkusen e Aston Villa e segnare nei quarti di finale di Champions League. Non l’ha ancora fatto. Per questo rimango scettico riguardo all’etichetta di fuoriclasse che gli viene affibbiata. L’ho visto anche contro l’Irlanda ed è stato pessimo”.

Foto: Instagram Harry Kane