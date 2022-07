Haller: “Vi ringrazio per i messaggi e la vicinanza. Mi concentrerò per tornare più forte”

Sebastien Haller, attaccante del Borussia Dortmund, ha commentato sui propri profili social la notizia del tumore ai testicoli che gli è stato diagnosticato.

L’attaccante ha ringraziato tutti per la vicinanza e ha promesso di tornare più forte di prima.

Queste le sue parole: “Grazie a tutti per i tanti messaggi di sostegno e di affetto ricevuti dall’annuncio di ieri. Io e la mia famiglia vi ringraziamo. Ora mi concentrerò sul mio recupero per tornare più forte”.

Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier.

Ma famille et moi même vous remercions.

Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort 💪🏽❤️ pic.twitter.com/crbtOfZAXM

— Sébastien Haller (@HallerSeb) July 19, 2022