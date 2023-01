Haller: “Non ho mai pensato a morire, aspetto solo di tornare in campo”

Durante l’intervista concessa a Bild, il calciatore del Borussia Dortmund, Sebastien Haller, ha raccontato il periodo difficile che ha dovuto attraversare in seguito alla diagnosi del cancro ai testicoli: “A ognuno dei quattro cicli di chemio ai quali mi sono sottoposto dovevo passare diversi giorni nel letto dell’ospedale. I sintomi erano spiacevoli. Ho perso molti liquidi, per questo anche qualche chilo. Avevo problemi allo stomaco e molto singhiozzo. Non riuscivo ad avere piacere nel mangiare”. Poi ha proseguito: “Non ho mai pensato a morire. Dal giorno della diagnosi aspetto solo di tornare in campo, non aspetto altro: è stato un pensiero fisso”.

