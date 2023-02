Haller, che bella notizia: primo gol ufficiale dopo il tumore

Continuano le buone notizie per Sébastien Haller, l’attaccante franco-ivoriano ha recentemente ritrovato il campo dopo aver saltato buona parte della stagione per via della diagnosi di cancro al testicolo, che ha costretto la punta a una doppia operazione. Oggi è arrivata la prima rete stagionale in partite ufficiali, l’ex Ajax ha segnato la terza rete della propria squadra nel 5-1 inflitto al Friburgo.

Foto: Instagram ufficiale Haller