Halilovic: “Al Barcellona dovevo solo essere paziente. Posso giocare ancora ad alto livello”

In un’intervista rilasciata a The Athletic, Alen Halilovic, ha ripercorso le tappe della sua carriera: “Il Tottenham voleva comprarmi, ma il Barcellona era più vicino al mio stile: amavo avere la palla tra i piedi. Il primo anno avrei giocato nel Barça B, poi mi avrebbero ceduto in prestito a una squadra di Prima Divisione e il terzo anno mi avrebbero fatto giocare in prima squadra. Al secondo anno andai in prestito allo Sporting Gijon e poi mi aspettavo di avere una chance in prima squadra. Luis Enrique però non mi vedeva e il Barça decise che dovevo andare di nuovo in prestito. A quel punto però ero un po’ frustrato e decisi di andarmene”.

Il Barça recuperò l’investimento cedendo il centrocampista croato all’Amburgo per cinque milioni, ma le cose non sono andate come Halilovic aveva sperato. Las Palmas, Milan, Standard Liegi, Reading, Birmingham, Rijeka sono state tutte esperienze non indimenticabili per Halilovic: “Guardando la situazione adesso, dovevo solo essere paziente, allenarmi e aspettare. Ho imparato molto allenandomi con la prima squadra e ho potuto giocare con Messi, che era il mio idolo. È un alieno ma chi mi ha davvero sorpreso è stato Busquets: è il miglior giocatore con cui mi sia mai allenato. Ora ho 27 anni, posso giocare altri dieci anni e dimostrare che posso farlo ad alto livello”.

