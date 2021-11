HALIL DERVISOGLU: IL PROSSIMO EREDE DI BURAK YILMAZ

La Turchia si è imposta ieri su Gibilterra col risultato di 6-0. Tra le file della nazionale turca si è messo in luce Halil Dervisoglu: l’attaccante ha messo a segno una doppietta che ha permesso alla squadra del c.t. Kuntz di sperare ancora alla qualificazione diretta per i Mondiali 2022 in Qatar.

Dervişoglu è entrato nell’accademia dello Sparta Rotterdam all’età di 10 anni, entrando poi nella squadra di riserva del club all’inizio della stagione 2017-18 della Tweede Divisie. Grazie ai 21 gol in 26 presenze, il club olandese ha deciso di fargli firmare un prolungamento del contratto fino maggio 2018. L’esordio tra i professionisti arriva il 10 maggio 2018 durante l’incontro dei playoff di Eredivise vinto 2-1 contro il Dordrecht. La stagione e mezzo con lo Sparta Rotterdam attira l’attenzione di un club inglese: le 58 presenze e i 16 gol convincono il Brentford a puntare sul giovane attaccante turco e nell’agosto del 2019 Dervisoglu viene acquistato per una cifra pari a 3 milioni di euro.

A inizio stagione ci sono buone aspettative sul giocatore, ma la folta concorrenza in attacco non gli permette di esprimere il suo talento. Il club inglese decide dunque di mandarlo in prestito per avere più minutaggio, dopo sole 8 presenze in stagione. Nell’ottobre del 2020 fa ritorno in Olanda e si trasferisce in prestito al Twente. L’esperienza non è delle migliori: Dervisoglu colleziona 10 presenze e un gol e il club decide quindi di rispedirlo a gennaio al Brentford. Da qui arriva la svolta per il giocatore turco: il Galatasaray decide di prenderlo in prestito per 6 mesi sino alla fine della stagione. Si rivela una scelta azzeccata per il club turco tanto che l’attaccante mette a segno 3 gol e 2 assist in 12 presenze.

Per Dervisoglu è dunque un nuovo inizio in terra turca, tanto che il Brentford ha deciso di lasciarlo in prestito anche per questa stagione. Grazie alle sue prestazioni col club turco sono arrivate anche le chiamate in Nazionale, per lui impatto straordinario con la maglia della sua terra di appartenenza: 8 presenze e 4 gol. In questa stagione col Galatasaray sta giocando spesso e volentieri da titolare.

La Nazionale turca sembra aver trovato il centravanti per il dopo Burak Yilmaz. L’eterno attaccante, campione di Francia col Lille, potrà passare lo scettro a un talento promettente come Halil Dervisoglu.

Foto: Dervisoglu Instagram personale