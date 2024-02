HALID DJANKPATA, UN ITALIANO NATO IN TOGO CHE HA TROVATO LA SUA DIMENSIONE CALCISTICA IN INGHILTERRA

Due continenti e quattro Nazioni per un solo sogno: diventare un calciatore professionista e consacrarsi tra i grandi. Ad aprile compirà appena 19 anni, ma possiede un bagaglio già colmo di esperienze di vita Halid Djankpata, giocatore di proprietà dell’Everton, di origini beninesi ma munito di passaporto italiano e togolese. Un esordio da ricordare il suo, lo scorso 14 febbraio, con la Nazionale Under 19 allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro nell’amichevole contro i pari età dell’Austria, vinta alla fine per 3-0. E’ il minuto 51 del match, quando il suo sogno finalmente si realizza ed entra in campo al posto del compagno di squadra Daniele Quieto. E di obiettivo raggiunto si tratta, perché non c’è ombra di dubbio che su questo argomento il ragazzo abbia avuto le idee chiare fin da bambino. “Quando è arrivata la convocazione, non potevo crederci: è un sogno che si avvera“, queste le sue parole alla stampa il giorno della prima chiamata ufficiale in azzurro da parte di mister Bernardo Corradi. Un legame così viscerale con l’Italia, avendo sempre l’Africa sempre nel cuore, da averlo accompagnato fin qui in tutta la sua carriera, nonostante abbia trovato nel corso degli anni la sua dimensione calcistica in Inghilterra, dove si è affermato come centrocampista, abbandonando il ruolo di attaccante che ricopriva nel nostro Paese.

Piuttosto alto per la sua età, 184cm, e dal fisico robusto ed imponente, Djankpata è un calciatore tecnico e molto duttile, che può ricoprire ogni genere di posizione in mezzo al campo, sebbene il suo ruolo naturale sia quello di mezzala di inserimento. Non è un caso, infatti, che il giovane abbia affermato di ispirarsi ad Andrea Pirlo e Paul Pogba, due idoli legati a lui da una passione in comune: la Juventus, squadra di cui si è sempre dichiarato grande tifoso.