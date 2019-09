Haland e la storica tripletta in Champions: battuto il record di Shevchenko

Una tripletta da sogno. E da record. Con le tre reti realizzate ieri sera nel primo tempo di Red Bull Salisburgo-Genk, (match concluso 6-2 per gli austriaci), l’attaccante classe 2000 Erling Braut Haland è entrato di diritto nella storia della Champions League: il gioiellino norvegese è diventato il calciatore più giovane (19 anni e 58 giorni) a realizzare una tripletta nei primi 45 minuti di una gara di Champions. Battuto il precedente record di Shevchenko (21 anni e 37 giorni).

🔥 Hat-trick hero! Erling Braut Håland becomes the 8th player to score a treble on his #UCL debut ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/A0ZVqNRuWX

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2019