Hakimi: “Vogliamo ribaltare il risultato dell’andata. Mbappé è molto motivato”

Preoccupato da Raphinha? “Può creare problemi a noi, ma non solo lui. Hanno ottimi giocatori e dobbiamo essere in grado di controllarli. Dobbiamo vincere i nostri duelli in modo che non si sentano a loro agio”.

Sarà difficile giocare in trasferta? “Non credo che cambierà nulla. I tifosi non giocano. Saremo undici contro undici in campo. Non saranno i tifosi a cambiare la partita”.

Foto: Twitter PSG