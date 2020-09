Hakimi: “Scudetto? Vogliamo provarci. Mi sto adattando bene”

Achraf Hakimi, autore di uno dei cinque gol dell’Inter a Benevento, è intervenuto a Sky Sport nel post gara al Vigorito. Queste le sue dichiarazioni: “Devo imparare molti meccanismi, ma sono molto contento di come mi sono adattato alla squadra. Alcuni movimenti sono simili a quelli che facevo a Dortmund. Scudetto? Vogliamo provarci, stiamo lavorando per questo. Abbiamo una grande squadra per lottare per questo obiettivo.”

Foto: inter twitter