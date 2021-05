Hakimi saluta Conte: “Grazie mister per tutto quello che mi hai insegnato”

Achraf Hakimi, attraverso il suo profilo Instagram, ha salutato Antonio Conte che ieri ha risolto il contratto con l’Inter. “Grazie mister per quest’anno insieme e per tutto quello che mi hai insegnato! Auguro a te e al tuo staff il meglio per il futuro”.

FOTO: Twitter Inter