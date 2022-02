Hakimi: “Real Madrid nel cuore, a Mbappé auguro il meglio”

Si avvicinano gli ottavi di finale di Champions League, che come piatto forte prevedono la super sfida tra Paris Saint Germain e Real Madrid. Intervistato da Marca, Hakimi ha ricordato con piacere la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio: “Sarà una bella partita da giocare e, come sai, è una squadra che ho nel cuore per tutto quello che mi ha dato. Mi ha reso uomo e calciatore, mi ha fatto imparare tanto. Ci prepareremo molto bene per la partita”. Tra i compagni con cui ha legato di più nei primi sei mesi dell’avventura parigina c’è sicuramente Kylian Mbappé, al centro delle vicende di mercato della prossima estate: “Kylian è un esempio. La verità è che con lui mi trovo molto bene, siamo andati molto d’accordo dal primo giorno. Anche l’età conta perché abbiamo molte cose in comune. Vediamo cosa succede, gli auguro il meglio nella sua carriera e nella sua vita, deciderà lui. Intanto ci divertiremo, mancano ancora diversi mesi insieme. Poi vedremo cosa succederà“.

Foto: Twitter Psg