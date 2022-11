Hakimi: “Quest’anno è l’anno giusto per vincere la Champions con il Psg”

Il terzino ex Inter, ora in forza al PSG ha rilasciato a Marca un’intervista dove si sbilancia sulla vittoria della Champions League. Ecco le sue parole: “Credo che questo sia l’anno buono per vincere la Champions League con il PSG. Ci sono altre squadre di altissimo livello, ma se noi giochiamo come sappiamo non siamo sotto a nessuno.” Ha successivamente dichiarato quali sono stati per lui i tre allenatori più importanti nella sua carriera fino ad oggi: “I 3 allenatori più importanti per me sono stati Zidane, Renard e Antonio Conte.”

Foto: Twitter PSG