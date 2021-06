Hakimi-PSG, conto alla rovescia. E Florenzi torna sul mercato

Achraf Hakimi e il Paris Saint-Germain. Avevamo detto che i francesi avrebbero voluto chiudere entro domenica, ci sono ancora 48 ore di tempo, i contatti sono sempre più frenetici e la strada è tracciata. L’Inter vorrebbe oltre 70 milioni, si può chiudere a 65 più 5 con bonus facilmente raggiungibili. Il Chelsea ha sempre apprezzato e stimato Hakimi, ma il laterale marocchino ha scelto il Psg in tempi non sospetti e aspetta che i due club trovino gli ultimissimi accordi. L’arrivo di Hakimi dovrebbe liberare Florenzi che tornerebbe alla Roma per fine prestito ma che difficilmente resterà in giallorosso: prima dell’addio di Conte era stato accostato proprio ai nerazzurri, presto ne sapremo di più.

Foto: Instagram personale Hakiim