Hakimi: “Mi piace come intende il calcio Luis Enrique. Mbappé? Ci capiamo con uno sguardo”

Achraf Hakimi ha parlato ai microfoni di RMC Sport a poche ore dalla sfida di San Siro contro il Milan. Il terzino marocchino ha elogiato Luis Enrique: “Ho beneficiato del suo arrivo grazie al suo modo di intendere il calcio, mi piace molto: vuole attaccare sempre. Come dice lui, non sono solo un difensore perché mi piace molto anche attaccare gli ultimi 30 metri e aiutare gli attaccanti. Quindi sono felice che sia qui e sono contento di poter giocare per lui”.



La complicità con Mbappé: “Quando ti senti bene con un compagno di squadra dentro e fuori dal campo, capisci ancora più facilmente il suo gioco. È davvero molto semplice giocare con lui, è straordinario e parliamo la stessa lingua, siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Sappiamo esattamente dove e quando vogliamo la palla, solo guardandoci”.

Infine, su Zidane: “Ha avuto fiducia in me e mi ha dato l’opportunità di giocare per il Real Madrid. Avere lui come allenatore è stato incredibile: imparare da lui, ascoltarlo, soprattutto per un giovane giocatore che sta vivendo il suo sogno. Quindi ho cercato di assorbire tutto quello che diceva e tutto mi è tornato utile quando ho lasciato il Real per la Germania”.

Foto: Twitter PSG