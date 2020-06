Hakimi, la migliore soluzione ai problemi di fascia. E il Real non avrà più diritti

Achraf Hakimi è un grande colpo per l’Inter, una scheggia autentica per la fascia destra, un assoluto salto di qualità. Il Real Madrid lo ha perso perché, non avendogli dato fiducia in modo più che sorprendente, ha memorizzato che – dopo l’esperienza ad altissimi livelli con il Borussia Dortmund – sarebbe stato impossibile fare retromarcia. Come raccontato ieri sera, il Real non avrà più alcun tipo di controllo sul cartellino, non ci sarà un diritto di recompra, si tratta di voci destabilizzanti e senza un minimo di verità. Anche perché nessuno ha interesse che ciò accada, Hakimi in testa. La verità è che l’Inter ha giocato di anticipo, approfittando dello stand-by del Barcellona e della volontà di Hakimi di fare un’esperienza diversa rispetto alla Bundesliga (anche il Bayern lo voleva). La cifra sborsata (40 di base fissa più 4 o 5 milioni di bonus) giustifica assolutamente un grande investimento: hai risolto il problema fascia destra potenzialmente per i prossimi dieci anni. E l’hai risolto nel miglior modo possibile.

Foto: MARCA