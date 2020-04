Hakimi: “Futuro? Penso che a breve avremo contatti con il Real Madrid per parlarne”

Intervistato dai microfoni del quotidiano spagnolo AS, Achraf Hakimi, terzino marocchino del Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid, è tornato a parlare del suo futuro: “Non so quando il mio contratto con il Real Madrid finirà, quell’argomento è in mano al mio agente. Penso che sarà che accadrà entro un paio d’anni, ma non lo so molto bene. È lo stesso contratto che ho firmato nel 2017. Sono orgoglioso di ciò che sto facendo e sono molto contento dei team che ho. A giugno dovrò prendere una decisione e sarà un grande passo per la mia carriera. In teoria, il mio contratto termina a giugno e da lì devo tornare a Madrid. Non ho ancora avuto contatti con il Real Madrid su questo argomento, ma immagino che presto avremo qualche conversazione per scoprire cosa è meglio per me.”