Hakimi: “Critiche perchè giochiamo male? L’importante è vincere”

Achraf Hakimi, esterno del PSG, ha parlato del suo momento a Parigi, dei suoi primi mesi in Francia e degli obiettivi futuri.

Queste le sue parole: “Il mio adattamento procede bene, mi sto integrando in squadra e sto adattandomi alle idee del mister, per migliorarmi gara dopo gara. Sto scoprendo la cultura francese e mi sto abituando al freddo, cosa che prima non tanto avevo avvertito, in Italia nemmeno. Mbappé? Siamo amici e buoni compagni di squadra, c’è una sorta di complicità naturale, ciò che piace a me piace anche a lui. Abbiamo la stessa età, ci divertiamo allo stesso modo e credo che questo si veda anche in campo. La gente avrà sempre da criticare sul gioco, tutti avranno sempre qualcosa da dire. Dobbiamo rispettare le critiche ma io penso che l’importante sia vincere”.

Foto: Twitter PSG