Hakimi criptico sul futuro: “Il Real Madrid è casa mia. La Premier League? Mai dire mai”

Achraf Hakimi, esterno del Paris Saint-Germain, ha toccato il tema futuro ai microfoni di Al Kass Channel: “Il Real Madrid? È il club che mi ha dato la possibilità di giocare tra i professionisti, che mi ha permesso di raggiungere livelli alti e che mi ha insegnato tutto, come calciatore e come persona. Ringrazierò sempre il Real Madrid. Il futuro? Vedremo cosa accadrà ma è casa mia e mi è sempre piaciuto viverci. La Premier League? Non si può mai dire mai, un giorno potrei andarci e divertirmi. È uno dei migliori campionati del mondo, molto competitivo“.

Foto: Twitter PSG