Hakimi: “Conte è straordinario, sono all’Inter per vincere”

Achraf Hakimi è a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter. Oggi l’esterno marocchino si è presentato ai tifosi in una diretta social sui canali ufficiali del club nerazzurro: “Sono all’Inter perché amo lo stile di gioco di allenamento del suo allenatore, è perfetto per me. E penso che sia una cosa molto buona. Penso che raggiungeremo grandi obiettivi e proveremo a vincere il campionato. Conte? Ha una grande passione per il calcio, è molto competitivo. E’ un grande allenatore, il suo spirito è una motivazione. Maicon? La verità è che Maicon era un giocatore impressionante, con un fisico incredibile. Spero di poter creare la mia leggenda e di essere ricordato come lui in questo club. Milano ancora non l’ho vista tutta, ho visto qualche ristorante e il cibo è molto buono. Il momento più bello della carriera? La Champions League, poi il Mondiale con la maglia del Marocco. Sport? Mi piace molto il basket, poi gioco a paddel con gli amici. Nel passato ammiravo Samuel Eto’o, lui per me è un punto di riferimento anche perché africano come me, ha fatto la storia nel calcio. Nel 3-5-2 di Conte saprò adattarmi bene, anche al Borussia giocavo con questo modulo. Inter? L’ho vissuta come un’opportunità per crescere. E penso di non aver sbagliato: questo è un grande club, con un grande ambiente. Al Real mi. chiamavano Hacimi, mi ispiro a Marcelo. Voglio vincere lo Scudetto, non si vince da tanti anni e questo è l’obiettivo principale oltre a fare bene in Champions. Derby? Vogliamo sempre vincere e vedere Milano tutta interista.”

Foto: screen twitter Inter